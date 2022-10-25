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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de iki ayrı kazada 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Nevşehir'de iki ayrı kazada 2 ölü, 1 yaralı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlk kaza, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kavak beldesi yakınlarında meydana geldi. Ethem Sonkaya (58) idaresindeki 50 BD 643 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki 58 TR 628 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle 58 TR 628 plakalı TIR'ın arkasından gelen 51 ACC 123 plakalı TIR'da hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Y.M. (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Sonkaya'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Diğer kaza ise saat 22.15 sıralarında Nevşehir-Gülşehir Karayolu Sulusaray Kavşağı yakınında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Afgan uyruklu A.E.'ye (27) bir araç çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.E.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, A.E.'ye çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)     DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-10-25 01:05:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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