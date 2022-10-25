Kapadokya'da güneş tutulmasını izlediler



Ahmet KORKMAZERMetin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler parçalı güneş tutulmasını ilgiyle izledi.

Güneş'in yaklaşık yüzde 50'sinin Ay tarafından örtüldüğü ve yaklaşık 3 saat süren tutulma, Türkiye'de saat 12.36 ile 15.01 arasında izlendi. Kapadokya bölgesinde de yerli ve yabancı turistler parçalı güneş tutulmasını izlemeye çalıştı. 4 yaşındaki Arya Ceylan, sopalara tutturulan fotoğraf makinesi filminden güneş tutulmasını izledi. Yine bazı vatandaşlar da fotoğraf makinesi filminden güneş tutulmasını gördü.

Adana 75. Yıl Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Levent Gönder, "Kapadokya bölgesinde güneş tutulmasını öğrencilerimizle birlikte izlemek bizim için güzel bir anı oldu. Öğrencilerimle birlikte bölgede güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Hırvatistan´dan gelen Mavja Petrovic Posavec ise "Erasmus projesi gereğince düzenlenen gezide Kapadokya gibi güzel bir bölgeye geldim. Burada güneş tutulmasını izlemek ve o anlara tanıklık etmek çok güzel oldu. Burada yaşadıklarımız bizim için iyi bir hatıra oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM

2022-10-25 16:48:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.