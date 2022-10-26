Meksikalı Ramos, Türkiye sevgisini tırnaklarına işledi



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine tatil için gelen Meksikalı öğretmen Vianeg Ramos, sağ elinin tırnaklarına Türk bayrağının simgesi olan ay yıldızı işledi.

Meksika'dan bir grup arkadaşıyla Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyarete gelen öğretmen Vianeg Ramos, Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki gezisinde sağ elinin tırnaklarına Türk bayrağının simgesi ay yıldızı, sol elindeki tırnaklara ise Meksika bayrağının simgesini işledi. Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirten Ramos, "İstanbul ve şu an bulunduğum Kapadokya, çok harika yerler. Yaşadığım ülkemi de seviyorum, Türkiye'yi de çok seviyorum. Parmaklarımda bu sevgiyi yansıtmak istedim. Arkadaşlarımın ve ziyaret ettiğimiz Türkiye'deki insanların ilgisi karşısında çok mutlu oldum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-10-26 10:50:49



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