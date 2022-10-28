Üniversiteli Kübra'ya okula giderken köpekler saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli Kübra'ya okula giderken köpekler saldırdı

DHA

Üniversiteli Kübra'ya okula giderken köpekler saldırdı


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, üniversite öğrencisi Kübra Nayman'a (20), okula giderken başıboş köpekler saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılıp, yaralı olarak hastaneye götürülen genç kızın sırtı, başı ve kollarına dikiş atıldı.
Olay, sabah saat 07.30 sıralarında, Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim gören üniversite öğrencisi Kübra Nayman, okula giderken çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Nayman, çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralı öğrenciyi, Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nayman, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
'YAKLAŞIK 15 KÖPEK VARDI'
Yaşadıklarını anlatan Kübra Nayman, "Okula giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekleri gördüm. Biri havlamaya başladı ama ben evimde de evcil hayvan beslediğim için hiçbir şey yapmadım. Sadece durdum ve olan oldu. Her 2 koluma 15 dikiş atıldı. Yaklaşık 15 köpek vardı. Toplu halde duruyorlardı. Biri havladı hepsi üzerime doğru geldiler. Çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldum" diye konuştu.
'YARDIM İSTİYORUZ'
Baba Hasan Nayman ise "Biz böyle bir şeyle ilk karşılaştık. Kızımın sırtında var ve kafasında 4 dikiş var. Kollarına dikişler atıldı. Belediyeler bu köpekleri toplayıp, salıvermesinler. Biz devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Bunu benim çocuğuma olduğu için değil, bir başkasının çocuğuna da olmasın. Hayvanseverlik iyi, ona buna dava açıyorlar ama bu çocuğun elinde, yüzünde bir şey olsaydı kim sahip çıkacaktı?" ifadelerini kullandı.
'ARABAYLA GİDİNCE KÖPEKLER DAĞILDI'
Olaya tanık olan Sevgi Erdem de "Sabahleyin işe gidiyordum. Biraz ilerledim, bir kız çocuğunu 10-15 köpek ortaya almışlar saldırıyorlardı. Bir araç gördüm marketin önünde hemen onlara söyledim. 'Köpekler çocuğu parçalıyorlar' deyince, bu vatandaş fırladı. Arabayla hızlı şekilde köpeklerin üzerine doğru gidince köpekler dağıldı. Bu köpekler insanları tehdit ediyor. Sonrasında yaralı kız hastaneye götürüldü" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-10-28 15:28:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin "İhtisaslaşma Stratejisi ve Yol Haritası" tanıtıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ...
Nevşehir'de hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ...
Nevşehir'de taraflar, SMA hastası çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
YEREL HABERLER Nevşehir'de taraflar, SMA hastası çocuğa bağış ...
Kapadokya'ya turist ilgisi sonbaharda da devam ediyor
YEREL HABERLER Kapadokya'ya turist ilgisi sonbaharda da devam ediyor
Nevşehir'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli ...
Nevşehir'de 1 milyon 400 bin Euro ile 902 bin sahte dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de 1 milyon 400 bin Euro ile 902 bin sahte ...
(Görüntülü) MEKSİKALI RAMOS, TÜRKİYE SEVGİSİNİ TIRNAKLARINA İŞLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEKSİKALI RAMOS, TÜRKİYE SEVGİSİNİ ...
Nevşehir Belediye Başkanı Savran esnafla buluştu
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Savran esnafla buluştu
Meksikalı Ramos, Türkiye sevgisini tırnaklarına işledi
YEREL HABERLER Meksikalı Ramos, Türkiye sevgisini tırnaklarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.