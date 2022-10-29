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Sobadan sızan gazdan zehirlenen Soner, hayatını kaybetti

DHA

Sobadan sızan gazdan zehirlenen Soner, hayatını kaybetti


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, bir iş yerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Soner Acet (27), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi kiralama şirketinde çalışan, gece iş yerinde kalan Soner Acet, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah iş yerine gelen arkadaşları Soner Acet'i hareketsiz bulunca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acet'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Soner Acet'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-10-29 10:57:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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