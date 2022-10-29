Eğitimli köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), eğitimli köpeklerin görevliler eşliğindeki gösterileri ilgiyle izlendi.

JAKEM tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte arama kurtarma, bomba arama, asayiş, erzak tespit, iz takip, operasyon, uyuşturucu madde arama, tütün tespit ve yangın tespitlerinde eğitimli olan köpekler, görevliler eşliğinde çeşitli gösteriler sundu. Program, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-10-29 14:19:07



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