Kapadokya rap festivaline ev sahipliği yaptı

Ahmet KORKMAZER/Nevşehir,(DHA) Kapadokya rap festivali 'Gate of Cappadocia' yüzlerce kişiyi ağırlarken keyifli anlara sahne oldu.

Kapadokya'da ilki düzenlenen Gate of Cappadocia'da; Erdem Kınay, El Musto, Heijan ve Muti, Lvbelc5, Sagopa, Velet, Eypio ve Emrah Karaduman gibi birbirinden önemli isimler sahneye çıktı. Emre Alkaya Production tarafından düzenlenen rap festivali, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistin ilgisini çekerken bölgede eğitim gören öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Kapadokya'da eğitim gören ve gençlere alternatif eğlenceler sağlamak için yola çıktıklarını dile getiren 24 yaşındaki girişimci Emre Alkaya, "Pers dilinde 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen Kapadokya, mistik doğası ve peri bacaları ile ünlü, gizemli, masalsı bir şehir. Her sene yaz ve kış aylarında yerli, yabancı birçok turisti ağırlayan bölgeye bizim de katkımız olsun istedik. En baştan gençliğe hitap etmek gerekiyor. Kapadokya bölgesinde üniversitede okuduk ve iş yapmaya ve böyle bir çalışmaya girişmeye çalıştık. Bu nedenle hem yerli hem de yabancı turistleri bölgemize çekmek için böyle bir festival düzenlemeye karar verdik" dedi.

Gençlere seslenen Emre Alkaya, herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üniversite gençliğinin çok olduğu bölgelerde konserler düzenleyeceğiz. Hedefimiz büyüyüp markalaşmak ve bunu hem Kapadokya bölgemizde hem de Türkiye'nin birçok bölgesine ulaşıp etkinlikler, konserler, festivaller düzenleyerek gençliğe ve turizmi katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

