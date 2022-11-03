Kapadokya'ya ekimde 510 bin 947 ziyaretçi



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, ekim ayında 510 bin 947 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ay 510 bin 947 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen yılın Ekim ayında 346 bin 112 turist ziyaret etmişti.

Öte yandan bu yılın OcakEkim döneminde Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, 3 milyon 627 bin 940 oldu. Geçen yılın aynı döneminde, bölgede 1 milyon 917 bin 657 yerli ve yabancı turist ağırlanmıştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-11-03 13:12:25



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