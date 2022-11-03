Kapadokya, 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesine seçildi

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,(DHA)ULUSLARARASI Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından Kapadokya ve Pamukkale, 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesine seçildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilcisi İbrahim Özpamuk, "Bu çalışmayla turizm alanında inanılmaz gelişmeler sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.
Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği, yaptığı değerlendirme sonucu Kapadokya ve Pamukkale'yi 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesine seçti. Listeye Kapadokya'nın alınması nedeniyle memnun olduklarını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilcisi İbrahim Özpamuk, "Kapadokya bölgemiz jeolojik miras listesinde yer alıyor. 40 ülke ve 250'den fazla bilim insanı bir araya gelerek güzel Kapadokya´mızın Jeolojik Miras Listesi'nde yer almasına karar verdi. Buradan değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla turizm alanında inanılmaz gelişmeler sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Özpamuk, "Bizler peribacalarının oluşumlarıyla alakalı daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtiyoruz. Pamukkale ile birlikte Kapadokya'nın da jeolojik miras listesine girmesiyle bölgede ileri derecede olumlu etkileşimler meydana getireceğini düşünüyoruz. Peribacalarının en belirgin şekilde olduğunu Kapadokya bölgesinde görebiliyoruz. Bu da bölgemiz için tabii büyük bir özellik. Bu konuda son derece şanslıyız." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-11-03 16:22:47
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