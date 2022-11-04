Kapadokya'da sıcak hava balonları 'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğraflarıyla havalandı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)KIZILAY Haftası kutlamaları kapsamında, fotoğraf sanatçıları tarafından hazırlanan 'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğrafları, sıcak hava balonunun sepetlerinde havalanarak Kapadokya semalarında dolaştı.

Türk Kızılay'ı, Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında fotoğraf sanatçıları tarafından hazırlanan 'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğraflarını Kapadokya'ya getirdi. Sıcak hava balonlarının sepetlerine asılan fotoğraflar, gökyüzüne yükseldi. Bez afişe yapılan 3 metre boyundaki 7 fotoğraf, Kapadokya semalarında dolaştı. Düzenlenen organizasyonla ilgili bilgi veren Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, "Kızılay Haftası her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanıyor. Çeşitli etkinliklerin planlandığı Kızılay Haftası'nda, 2022 yılının ana teması olan dayanışma yılına vurgu yapıyoruz. Hepimiz farklı yüzlerle hayata bakarız. Ancak, sahip olduğumuz temel değerler vardır. Fotoğraf sanatçılarımızın dünyanın 7 ayrı coğrafyasında çekmiş oldukları 7 ayrı yüzü Kapadokya'mızda sıcak hava balonları ile gökyüzüne çıkarttık" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-11-04 12:03:10



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