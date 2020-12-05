NEVŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide

AA

Kısıtlama süresince vatandaşların mağdur olmamaları için market, fırın, kasap, manav, kuruyemiş ve paket servis hizmeti veren lokantalar çalışmalarını sürdürdü.Niğde'de fırın işletmecisi Tuncay Şener, yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmeksiz kalmaması için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yürüme mesafesinde olanların gelip ekmeklerini alabildiklerini söyledi.Kasap Halil Ünlü ise "Kısıtlamanın, sağlığımız için doğru olduğunu düşünüyorum. Biz kasap olarak kısıtlamada vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yürüme mesafesinde olanlar geliyor, uzak olanlara ise biz servis yapıyoruz." dedi.Manav Hasan Özbaş da kısıtlamada evlere hizmet verdiklerini, bazı vatandaşların ise kendilerinin gelip aldığını dile getirdi.