Nevzat Atlığ son yolculuğuna uğurlandı
98 yaşında hayata veda eden Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Eski Kozlu Kabristanı'ndaki aile kabristanına defnedildi
Türk müziğine çok önemli katkıları bulunan koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, son yolculuğuna uğurlandı.
Zincirlikuyu Camii'nde öğlen namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın kızı Nihan ve oğlu Bülent Atlığ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sanatçılar Coşkun Sabah, Orhan Gencebay ve Çelik'in de aralarında bulunduğu musiki ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.
Emekli imam Habil Öndeş; hekim ve müzisyen Prof. Dr. Ali Rıza Kural gibi Prof. Dr. Atlığ'ın pek çok öğrencisinin de törene katıldığına işaret ederek, "Hocalarına vefa borcunu ödüyorlar. Mesela konuşan arkadaşımız Ali Rıza Kural ortopedi profesörü, ben onun konuşmasını da arzu ettim. O da bizim eski sınıf arkadaşlarımızdan" diye konuştu.
Nevzat Atlığ'ın klasik Türk müziğini tekrar canlandıran, hareketlendiren ve hala Cumhurbaşkanlığı bünyesinde devam eden klasik Türk müziği korosunu kuranlardan biri olduğunu kaydeden Habil Öndeş, şunları kaydetti: Çok talebeleri vardır. Talebeye karşı çok yumuşaktı. Eksik ve yanlış yaptığımızda kati suretle bağırmazdı. Bir daha al evladım. Bir daha al evladım. diyerek yavaş yavaş bizi eğitti. Allah kendisinden razı olsun. Mekânı cennet olsun. Rahmetle anıyoruz.
"HERKESE YOL GÖSTERİCİ OLMUŞ DEĞERLİ BİR MÜZİK İNSANI"
Cenazeye katılan şarkıcı Çelik ise üzüntüsünü, "Ne söylesek çok az kalır. Hem konservatuvarda hem İTÜ Sosyal Bilimlerde benim doktoradan hocam. Konservatuvarda ve klasik koroda klasik Türk musikisine ne kadar emek veren varsa, hepsinin hocası, üstadı" sözleriyle dile getirdi.
Klasik Türk musikisi korosu kurulması için Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın çok büyük emek verdiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti: O yolda herkese yol gösterici olmuş çok değerli bir müzik insanı. Hepimizin üzerinde ödeyemeyeceğimiz hakları var. Ülke de kıymetini bilmiş, onu hak ettiği yere getirmiş diye düşünüyorum. Bütün öğrencileri, bütün evlatları, bütün sanatçılar buradaydı. Allah rahmet eylesin, ülkemiz için çok büyük bir kayıptır.
Çelik, merhum Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın gelecek nesillere de yol gösterdiğine işaret ederek, "Çok büyük bir müzik emekçisi, üstadı. Hekimliğe, klasik Türk musikisine yıllarını harcamış ve gelecekteki evlatlara aktarılması için çok büyük emek vermiş bir hocaydı. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.
Kılınan cenaze namazının ardından 98 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın naaşı Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
PROF. DR. NEVZAT ALTIĞ HAKKINDA
Uzun süre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 14 Ekim 1925'te süvari albayı ve müzisyen babası Nazmi Atlığ'ın görev yaptığı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi.
Aslen Edirneli olan Atlığ, babasından keman ve musiki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası yapan sanatçı, üniversite korosunda keman çaldı. Daha sonra koronun şefi olan Atlığ, 1955-1958'da İstanbul Radyosu Müdürlüğü görevini üstlendi.
İstanbul Radyosu Küçük Korosu'nu yönetirken 1963'te Mesut Cemil Beyin vefatı üzerine Klasik Koro'nun şefliğine getirilen Nevzat Atlığ, 1976'ya kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı.
Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 1976'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuvarının sanat kurulu başkanlığı ve Türk musikisi Hocalığından ayrıldı. Sanatçı, 1981'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca Klasik Türk Müziği dalında verilen başarı ödülünü aldı.
Türkiye Milli Kültür Vakfınca 1983 Türk Kültürü Hizmet Ödülü'ne layık görülen Nevzat Atlığ, 1983'te Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliği'ne seçildi ve 1984'te Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Üyeliği'ne atandı. Usta sanatçı, 1985'te profesör, 1987'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999'da da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne layık görüldü.
Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 2004'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren usta sanatçı, 1985'ten itibaren 30 yıl süre ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yaptı.
Yönettiği çok sayıda sahne, radyo ve konser dışında Atlığ'ın 20 CD'lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları bulunuyor.
Hakkında birçok makale ve kitap kaleme alınan Nevzat Atlığ'a ayrıca Aydın Doğan Vakfınca 2013te Türk Musikisi'ne tahsis edilmiş sanat ödülü verildi. 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıla Saygı Ödülü takdim edildi.
Fotoğraflar: AA, DHA