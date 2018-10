New England Revolution: 1 - Montreal Impact: 0

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New England Revolution - Montreal Impact maçı oynandı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz bitti. 74. dakikada New England Revolution futbolcusu Diego Fagundez skoru 1-0 yaptı.İkinci yarıda Montreal Impact oyuncusu Saphir Taider ile New England Revolution oyuncuları Kelyn Rowe, Diego Fagundez, Antonio Mlinar, Andrew Farrell, Wilfried Zahibo sarı kartla cezalandırıldı.Mücadele 1-0 bitti.546 kodlu maçta İddaa'da New England Revolution galibiyetine bahis oynayanlar 2.25 oranını kazandı.New England Revolution takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 beraberlik. Konuk Montreal Impact ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ