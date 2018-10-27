New England Revolution - Montreal Impact maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New England Revolution, 28 Ekim 2018 Pazar günü Montreal Impact takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. 38 puanlı New England Revolution 16. sırada bulunuyor, Montreal Impact 46 puana sahip ve 14. sırada. New England Revolution, son 6 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Montreal Impact, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 546 kodlu maçı oynayanlar; New England Revolution galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Montreal Impact galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

New England Revolution önceki hafta Chicago Fire mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Montreal Impact, New York City FC karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan New England Revolution, 27 gol attı ve 20 gol yedi.

Montreal Impact ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Montreal Impact, 16 gol atarken 36 gol yedi.

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