New England Revolution - Philadelphia Union düellosu

ABD MLS maçında New England Revolution ile Philadelphia Union, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. New England Revolution 29 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Philadelphia Union 27 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi New England Revolution, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Philadelphia Union, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 497. İddaa'da New England Revolution kazanır 1.70, berabere biter 3.30, Philadelphia Union kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

New England Revolution son haftadaki Montreal Impact müsabasında 2-3 kazandı.

Philadelphia Union, Orlando City karşılaşmaında 6-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan New England Revolution, 20 gol attı ve 14 gol yedi.

Philadelphia Union ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Philadelphia Union, 11 gol atarken 23 gol yedi.

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