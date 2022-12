New York, 170 bin dolar maaşla çalışacak 'fare avcısı' arıyor - Güncel haberler

New York City şüphesiz, ABD'nin en büyük ve en popüler şehirlerinden birisi. Ancak şimdi şehir, en büyük ve en inatçı düşmanlarından biri olan farelerle savaşmak için bir sorumlu arıyor.

Business Insider'ın haberine göre, bu hafta yayınlanan bir iş ilanında, Operasyonlardan Sorumlu Belediye Ofisi, 'şehrin farelerini kontrol altında tutmak ve önceden haber vermekle' görevlendirilecek bir 'kemirgenlerle mücadele direktörü' işe aldığını duyurdu. Dayanıklılık gerektiren iş için maaş aralığı 120.000 ila 170.000 ABD Doları (yaklaşık 2 milyon 236 bin TL ile 3 milyon 167 bin TL) arasında açıklandı.

Duyuruda, "İdeal aday yüksek motivasyona sahip, operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi, veri toplama, çöp yönetimi ve toptan mücadele dahil olmak üzere tüm çözümlere çeşitli açılardan bakmaya kararlı olmalı" denildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, seçildiği dönemde de New York'un büyük sorunlarından biri haline gelen farelerle mücadele sözü vermişti. New York'ya yaklaşık 2 milyon fare olduğu tahmin ediliyor.

