New York Atatürk Korosu, açık hava konserinde sanatseverleri Türk müziğiyle buluşturdu

AA

New York City Açık Kültür Programı kapsamında, tek Türk müzik grubu olarak konser veren New York Atatürk Korosu, "Manhattan'da Türk Melodileri" adlı konserle müzikseverlerle buluştu.

Caner Tokgözol'un müzik direktörlüğünü yaptığı konserde, koro Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar Türk kültürünün farklı renklerini barındıran şarkılar seslendirdi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de izlemeye geldiği açık hava konserine ilgi büyük oldu.

Sokaktan geçen New Yorklular da durup konseri izledi, alkış ve danslarla koroya eşlik etti.

Turkish-International Music Ensemble Başkanı Hakan İnan, AA muhabirine, New York'ta salgın sonrasında ilk konserlerini verdiklerini söyledi.

Konsere katılım için bine yakın kayıt aldıklarını belirten İnan, "Türk-Amerikan toplumu olarak ilginin büyük olması bizim için gurur verici." dedi.

İnan, "Türk müziğini, Türk kültürünü, New York'taki sanatseverlere tanıtmak ve daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Tanınmış bir Türk müzisyen ve eğitimci olan Nedim Katgı tarafından kurulan New York Atatürk Korosu, Türk müziğini Amerika'da yaşatmak ve tanıtmak için 2008 yılından beri faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki eserlerden oluşan repertuvarları ve pek çok etnik grubu temsil eden orkestraları ile New York'un kozmopolit yapısına destek veren New York Atatürk Korosu, salgın öncesindeki son konserini, New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da vermişti.