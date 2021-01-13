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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio geçen hafta yaşanan kongre baskınının ardından, şehrin ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketleriyle iş yapmayı bırakmayı değerlendirdiğini belirtti. De Blassio konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başkan ABD devleti karşısında bir isyanı körükledi. Bu affedilemez" ifadelerini kullandı.

Trump'ın çatı şirketi The Trump Organization'ın New York parklarında iki buz pisti, bir atlı karınca ve bir de golf sahası işletme hakkı bulunuyor.

Bunların Trump'a yılda 17 milyon dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor. Ancak New York doğumlu Trump için bu şehirdeki faaliyetleri özel bir önem taşıyor.