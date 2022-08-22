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Haberler Borsa New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası haftaya düşüşle başladı

New York borsasında hafta açılışında Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,12 azalarak 33.329,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,27 azalışla 4.174,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kayıpla 12.508,02 puana indi

New York borsası düşüşle açıldı
AA

New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,12 azalarak 33.329,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,27 azalışla 4.174,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kayıpla 12.508,02 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Fed yetkililerinin değerlendirmelerinin belirsizlikleri artırmasıyla geçen haftanın kapanışında düşüş gösteren endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceği vurgulanmış, sürekli değişen ekonomik çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine dair risklere işaret edilmişti.

Analistler, yavaşlayan ekonomik büyüme karşısında Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların endişeye neden olduğunu belirtti.

Yeni haftada da Fed yetkililerinin açıklamalarının kritik önem taşıyacağına işaret eden analistler, bu kapsamda başta Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması olmak üzere Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin vereceği mesajların yakından takip edileceğini kaydetti.

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