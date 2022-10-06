New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalarak 30.206,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalışla 3.771,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalarak 11.129,04 puana indi.

Yüksek faiz ve enflasyon ortamının süreceğine dair endişelerle endeksler, yeni günün açılışında negatif seyrini sürdürdü.

Yatırımcılar, enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin daha fazla değerlendirme yapabilmek için ekonomik verileri takip ederken, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi artarak 219 bine çıktı. İşsizlik maaşı başvurularında yaşanan artış, iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden ise "şahin" tonda açıklamalar gelmeye devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in enflasyonu düşürmek için daha yapacak çok işi olduğunu belirtti.

Enflasyonun zirve yaptığına dair neredeyse hiçbir kanıt olmadığını kaydeden Kashkari, Fed'in faiz artırımlarını durdurmaktan "oldukça uzakta" olduğunu ifade etti.