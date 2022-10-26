New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalarak 31.738,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalışla 3.825,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 kayıpla 10.969,02 puana indi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in beklentilerin altında kalan finansal sonuçları ve ekonomik büyümenin yavaşladığına dair endişelerin artırmasıyla endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Dün New York borsasının kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan Alphabet ve Microsoft'un karlılıkları beklentilerin altında kalmıştı. Hayal kırıklığı yaratan bilançoların ardından Alphabet'in hisseleri yüzde 8'in üzerinde, Microsoft'un hisseleri de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda bugün ise Meta, Boeing ve Ford gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,04 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık bazda yüzde 5,7 artışla 92,2 milyar dolara çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.