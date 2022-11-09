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New York borsası düşüşle açıldı

ABD'de dün düzenlenen ara seçimlerde kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı henüz netlik kazanmazken, New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası düşüşle açıldı
AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalarak 33.004,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalışla 3.810,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla 10.528,45 puana indi.

ABD'de ​​​​​​​ara seçimlerin sonuçları kongreyi kimin kontrol edeceğine dair henüz net bir yanıt sağlamazken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Seçimlere ilişkin haber akışı gündemin üst sıralarına yerleşirken analistler, belirsizlikler nedeniyle piyasalarda "bekle-gör" tutumunun öne çıktığını belirtiyor.

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