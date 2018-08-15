New York borsası düşüşle kapandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına alma emrini verdiği cuma günü, New York borsasında kayıplar yaşanmaya başladı.

New York borsasındaki endeksler, söz konusu günde yaklaşık yüzde 0,7 düşüş gösterirken son 4 işlem gününün 3'ünü de kayıplarla tamamladı.

Bugün TSİ 22.00'de Dow Jones Endüstri Endeksi 260 puan (yüzde 1) düşüşle 25.038 puana gerilerken, 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı saatte, Standard & Poor's Endeksi 26 puan (yüzde 0,9) değer kaybıyla 2.813 puana düşerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 103 puan (yüzde 1,3) değer kaybetti.

Böylece her iki endeks, 2 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Trump'ın uzun yıllardır ABD'nin yakın müttefiki ve güçlü bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı ticaret anlaşmazlığı başlatmasına dikkati çeken uzmanlar, bunun New York borsasında Amerikalı yatırımcılar için büyük endişe yarattığını vurguluyor.

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