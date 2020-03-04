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New York borsası düşüşle kapandı



New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indirim kararına rağmen, salı gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti. Endeks, yüzde 2,94 azalışla 25.917,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 2,85 azalışla 3.002,19 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,99 düşüşle 8.684,09 puana indi.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalar ve ekonomiyi desteklemek için atılan adımlara rağmen gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in faiz indirim kararının Kovid-19'un ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri gidermekte başarısız olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı bugün ilk olarak G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirmiş, ardından Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.