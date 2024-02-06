New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,71 azalışla 38.380,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalarak 4.942,81 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 kayıpla 15.597,68 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar güçlenirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

Ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizi 13 baz puan artışla yüzde 4,16'ya yükseldi. ABD'nin iki yıl vadeli hazine tahvili faizi de yaklaşık yüzde 4,48 ile aralık ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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Analistler, ülkede açıklanan son verilerin, ABD iş gücü piyasasının sıkı kredi koşulları karşısında dirençli olduğuna işaret ederek yumuşak iniş umutlarını güçlendirdiğini, ancak para politikasının ne zaman gevşetilmeye başlayacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü kaydetti.

FED BAŞKANINDAN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, dün CBS televizyonunda yayınlanan röportajında, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını ve dikkatli hareket edeceklerini belirterek, "Yapılacak ihtiyatlı şey, biraz zaman tanımak ve verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye indiğini teyit etmeye devam ettiğini görmek." ifadesini kullandı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dirençli bir ekonominin Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin zaman alacağı anlamına gelebileceğini belirtti.

Ekonomiye ilişkin verilerin açık bir şekilde olumlu olmadığına değinen Kashkari, artan tüketici borçları da dahil olmak üzere bazı zayıflık işaretleri olduğunu kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonun ilerlediğini gösteren daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtirken, mart ayında faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmek istemediğini ifade etti.

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Öte yandan, Fed'in ABD'deki 64 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırladığı "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunda, geçen yıl dördüncü çeyrekte kredi verme standartlarının sıkılaştığı ve kredi talebinin zayıf kaldığı belirtildi.

PMI OCAK'TA YÜZDE 2.9 ARTTI

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık bazda 2,9 puan artışla 53,4'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global'in açıkladığı ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI da bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 52,5 oldu.

Kurumsal tarafta, ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirketin hisseleri, bilançosunu açıklaması sonrasında yüzde 4'e yakın geriledi.

Hem geliri hem de karı beklentilerin üzerine çıkan ABD'li ağır makine üreticisi Caterpillar'ın hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Ayrıca, Boeing'in 737 MAX uçağına yönelik kısa vadeli teslimatların bir kısmının gecikebileceğini bildirmesi sonrasında şirketi hisseleri yaklaşık yüzde 1,5 düştü. Tesla hisselerinde bugün yüzde 4'e yaklaşan kayıp da dikkati çekti.