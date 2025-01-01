New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 42.544,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 5.881,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 kayıpla 19.310,79 puana indi.

Buna karşın, endekslerdeki yıllık artış Dow Jones için yaklaşık yüzde 13, S&P 500 için yüzde 23 ve Nasdaq için yüzde 29 oldu.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında yılın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD'de Fed'in faiz politikası ile 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konuların yeni yılda yatırımcıların gündeminde yer alacağını belirtti. REKLAM Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı ve konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.