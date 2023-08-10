New York borsası enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı 

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artışla 35.231,54 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artarak 4.487,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 kazançla 13.818,25 puana yükseldi.

ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda beklentilerin altında gelirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık yüzde 4,7 yükseliş kaydeden çekirdek enflasyon, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

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Analistler, haziranda yıllık yüzde 3'e gerileyen tüketici fiyatlarındaki artışın, temmuzda hızlandığına işaret ederek, baz etkisiyle enflasyonun art arda 12 aylık düşüşünün son bulduğunu kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı da 5 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artışla 248 bine yükseldi.

Analistler, tarihsel olarak düşük kalmasına rağmen işsizlik başvurularının, ABD'de yılın başından bu yana görülen sıkı seviyelerden yumuşamaya başladığını belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde gerçekleştireceği toplantıya işaret eden analistler, piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi ile artan işsizlik maaşı başvurularının Fed'in para politikasını daha fazla sıkılaştırmaktan kaçınabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Öte yandan, dün piyasalar kapandıktan sonra nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu yayımlayan Walt Disney, abonelik ücretlerini artıracağını ve şifre paylaşımını zorlaştıracağını duyurdu.

Şirketin hisseleri, devam eden abone kayıpları ve düşen gelir arasında bilanço dönemi için karışık sonuçlar bildirmesine rağmen yüzde 2,5 değer kazandı.