New York borsası karışık seyirle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 düşüşle 30.069,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 kayıpla 3.691,90 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 yükselişle 12.519,95 puana çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomik etkisine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 15 milyonu aşarken, salgını kontrol altına almaya yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. San Francisco Körfezi'ndeki 5 yerleşim yerine uygulanan "evde kal" talimatının ardından, California eyaletinin San Jaoquin ve Güney California bölgelerinde de yükselen Kovid-19 vakaları dolayısıyla "evde kal" talimatı yayımlandı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketi de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD basınında yer alan haberlerde, Kongre'nin bu hafta Kovid-19 teşvik paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına ve hükümetin kapanmasını önlemek için kapsamlı bir bütçe tasarı sunulmasına zaman sağlamak için bir haftalık geçici finansman tasarısını değerlendireceği kaydedildi.