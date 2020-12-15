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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası karışık seyirle kapandı
AA

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 düşüşle 29.860,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 3.645,50 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.440,04 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, hızla artan vakalarla yeni tedbirlerin gündeme gelmesi nedeniyle kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran ilk kişi New York'ta bir hemşire oldu.

Aşılamaya ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, ülkede Kovid-19 vakalarının hızla artması ve yeni önlemlerin gündeme gelmesi piyasaları olumsuz etkiledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 17 milyona yaklaşırken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio eyalette yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

ABD basınında yer alan haberlerde, 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölünmesi, 748 milyar dolarlık kaynağın küçük işletmeler, işsizlik yardımı ve aşı dağıtımına ayrılması, 160 milyar doların ise eyalet ile yerel yönetimlere ayrılması olasılığının gündeme geldiği belirtildi.

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