New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 azalışla 41.350,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artarak 5.599,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 artışla 17.648,45 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın tarife açıklamaları ve hamleleri risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'nin enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,1 artarak beklentilerinin altında gerçekleşti.

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Analistler, tarifelerin gelecek aylarda maliyetleri artırmasının beklendiğini, buna karşın şubatta 4 ayın en düşük hızını kaydeden tüketici fiyatlarındaki artışın yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişelerin varlığını koruduğuna işaret eden analistler, enflasyondaki iyileşmenin geçici olabileceğini aktardı.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31'e çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda yüzde 58 ihtimalle faiz oranını 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Tarife cephesindeki gelişmeler de izlenirken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'dan misilleme geldi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği tarifelerin yürürlüğe girmesiyle ABD'li çelik ve alüminyum şirketlerinin hisselerinde yükseliş görüldü.