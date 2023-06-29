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New York borsası yatay seyirle açıldı 

New York borsası güne yatay seyirle başladı

New York borsası yatay seyirle açıldı 
AA

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 33.854,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artarak 4.374,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 artışla 13.592,36 puana ulaştı.

Pay piyasalarında yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Büyük bankaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) stres testini geçmesi sonrası bankacılık hisselerinde yükseliş kaydedildi. ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 2'ye yakın, Wells Fargo ve Bank of America'nın hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Fed'in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD'deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hanehalkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 24 Haziran ile biten haftada 239 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme göstermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 89'a çıktı.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, İspanya Merkez Bankası'nın Dördüncü Finansal İstikrar Konferansı'nda bugün yaptığı konuşmada, faiz artışlarının yavaş hızda devam etmesini beklediğini söyledi.

Enflasyonist baskıların yüksek seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin güçlü bir çoğunluğunun yıl sonuna kadar faiz oranlarının iki veya daha fazla artırılmasının uygun olacağını öngördüğünü belirtti.

Powell dün de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu'nda para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini vermişti.

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