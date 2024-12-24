New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 42.916,48 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 5.984,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 19.818,47 puana ulaştı.

Bu hafta Noel tatili nedeniyle işlem hacminin zayıf olmasının beklendiği pay piyasalarında açılışta pozitife yakın yatay bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,62 seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin hava yolu seyahatinin en yoğun olduğu Noel arifesinde teknik bir sorun nedeniyle ABD'deki tüm uçuşlarını kısa süreliğine durdurmasının ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Noel tatili dolayısıyla bugün erken kapanış yapacak Amerikan borsaları, yarın ise kapalı olacak.