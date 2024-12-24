Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.672,75 %0,48
        DOLAR 35,2519 %0,11
        EURO 36,7733 %0,11
        GRAM ALTIN 2.961,27 %0,23
        FAİZ 43,44 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 33,55 %-0,07
        BITCOIN 98.469,00 %4,92
        GBP/TRY 44,3665 %0,28
        EUR/USD 1,0391 %-0,13
        BRENT 73,57 %1,29
        ÇEYREK ALTIN 4.841,67 %0,23
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yatay seyirle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası yatay seyirle açıldı

        New York borsası, Noel tatili öncesi güne yatay seyirle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York borsası yatay seyirle açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 42.916,48 puana çıktı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 5.984,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 19.818,47 puana ulaştı.

        Bu hafta Noel tatili nedeniyle işlem hacminin zayıf olmasının beklendiği pay piyasalarında açılışta pozitife yakın yatay bir seyir izlendi.

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,62 seviyesine çıktı.

        Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin hava yolu seyahatinin en yoğun olduğu Noel arifesinde teknik bir sorun nedeniyle ABD'deki tüm uçuşlarını kısa süreliğine durdurmasının ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

        Noel tatili dolayısıyla bugün erken kapanış yapacak Amerikan borsaları, yarın ise kapalı olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları