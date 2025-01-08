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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yatay seyirle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası yatay seyirle açıldı

        New York borsası, ABD'de bugün açıklanan makroekonomik veriler ve ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından değerlendirilirken güne yatay seyirle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:28 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:28
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        New York borsası yatay seyirle açıldı
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        Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 42.500,42 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 5.901,7 puana​ ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalarak 19.459,61 puana indi.

        ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Trump'ın başkanlık görevini devraldığında ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi değerlendirdiğine dair iddialar yatırımcılar tarafından takip edilirken pay piyasalarında açılışta negatife yakın yatay bir seyir izlendi.

        Ülkede bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, geçen yıl aralık ayında 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 4 Ocak ile biten haftada 201 bine inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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        Analistler, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerden karışık sinyaller alındığını belirtti.

        ABD'de dün açıklanan verilerin ardından enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,7 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru inmeye devam edeceğine inandığını ve bu yıl daha fazla faiz indirimlerini desteklediğini ifade etti.

        Analistler, piyasalarda dikkatlerin bugün yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda olduğunu ve söz konusu tutanaklarda gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını aktardı.

        Öte yandan 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Trump'ın atacağı adımlara ilişkin açıklamaları ile tarife politikalarına ilişkin basında çıkan haberler de takip edilirken, Trump'ın yeni tarifeler için yasal zemin sağlamak amacıyla ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

        CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu ilanın Trump'a, ulusal bir acil durum sırasında başkana ithalatı tek taraflı olarak yönetme yetkisi veren Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı kullanarak yeni bir tarife programı oluşturmasına olanak sağlayacağı aktarıldı.

        Bu konuda nihai bir kararın alınmadığı belirtilen haberde, Trump'ın ekibinin tarifeleri desteklemek için hala diğer yasal yolları araştırdığı kaydedildi.

        Analistler, Trump'ın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin açıklamaları ile haber akışının risk algısının artmasına neden olduğunu, tarife politikalarının küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıların artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti. ​​​​​​​

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