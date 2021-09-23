New York borsası yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,70 artarak 34.497,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 4.415,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 14.959,5 puana yükseldi.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar sonrası dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, pozitif bir seyir izlemeye devam etti.

Fed, dün, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomideki gelişimin beklenildiği gibi devam etmesi halinde Komite'nin "yakında" varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebileceği belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca, Çin'de Evergrande krizinin ülke ekonomisini tehdit etmeyeceği ve şirketin borçlarını yapılandırmak için görüşmelerini sürdürdüğüne yönelik haber akışı da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin aksine artış göstermeye devam etti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 18 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin artarak 351 bine yükseldi.