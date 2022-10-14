New York borsası yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,51 artarak 30.192,21 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 3.690,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 artarak 10.742,81 puana yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in jeopolitik endişeleri hafifleten açıklamaları sonrası endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını değerlendiren Putin, şu anda büyük saldırılara gerek olmadığını söyledi. Putin, tüm seferberlik etkinliklerinin ise yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

ABD'li bankaların üçüncü çeyrek bilançoları da piyasaların odağında yer alırken, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo'nun üçüncü çeyrekte elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, eylülde piyasa beklentilerinin aksine bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.