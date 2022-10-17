New York borsası yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,43 artarak 30.059,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,55 artışla 3.638,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,46 kazançla 10.575,64 puana yükseldi.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tondaki sözle yönlendirmelerinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

Ülkenin büyük bankalarından Bank of America'nın, net karında bu yılın 3. çeyreğinde yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik azalışa rağmen finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Bankanın hisseleri, 3. çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Analistler, yeni haftada ABD'de yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ile sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının da yakından izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, ABD'de yoğunlaşan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini kaydetti.