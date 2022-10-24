New York borsası yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,34 artarak 31.187,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 3.762,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 10.867,07 puana yükseldi.

Fed'in "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerle geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD'de geçen hafta The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığı belirtilmişti. Bankanın kasım ayı toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artışı yolunda olduğu aktarılan haberde, yetkililerin gelecek faiz artışlarının büyüklüğünü görüşecekleri kaydedilmişti.

Sözle yönlendirmelere devam eden Fed yetkililerinden San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin para politikasında "şahin" adımların devam etmesi halinde ekonominin zora girebileceği ve Fed'in bu durumu dikkate alması gerektiğine yönelik açıklamaları da para piyasalarındaki beklentileri etkilemişti.

Para politikasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından 12 haftadır satış ağırlıklı bir seyir izleyen tahvil piyasalarında alımların etkisini artırdığı görüldü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bugün yüzde 4,24 seviyesinde dengelendi.

Bilanço sezonunda ise oldukça yoğun bir haftaya girilirken, ABD'de bu hafta Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Ford Motor, Airbus, Alphabet, Amazon, Boeing, HSBC, Shell ve Intel gibi büyük şirketlerin açıklayacağı bilançoların pay piyasalarında oynaklığı artırması bekleniyor.