New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,83 artışla 25.289,27 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 1,06 kazançla 2.730,20 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,72 yükselişle 7.259,03 puana çıktı.

AA'nın haberine göre, endekslerin yönü üzerinde Çin’in ABD’ye tıkanan müzakereleri yeniden başlatmak için teklif sunduğu haberleri etkili oldu. Ayrıca, Apple hisselerinin yüzde 2,47 değer kazanması Nasdaq Teknoloji Endeksi'ni yukarı taşıdı.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ekim ayında yüzde 0,8 artarak, yüzde 0,5 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.

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