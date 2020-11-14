New York Borsası yükselişle kapandı

Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin iki kişi tutuklandı - AFYONKARAHİSAR

AA

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,37 artışla 29.479,81 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.585,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükselişle 11.829,29 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesine rağmen endeksler bugün pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19 aşısına ilişkin yeniden canlanan umutlar etkili oldu.

Hafta başında Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşıya ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya "ralli yaparak" başlayan New York borsası, Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışla hafta boyu karışık bir seyir izlemişti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE),ekimde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,3 arttı ve son 6 ayda yükselişini sürdürdü.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise kasımda beklentilerin aksine aylık 4,8 puan azalarak 77 değerine düştü.