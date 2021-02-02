New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,76 artışla 30.211,91 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 artarak 3.772,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 yükselişle 13.403,39 puana çıktı.

Piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Son haftalarda bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklık ve sert yükselişler piyasaların gündemindeki yerini korurken, GameStop'ın hisseleri bugün yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.

Hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan bazı hisse senetlerine getirilen işlem sınırlamaları sonrası sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların ise bu kez gümüşe yöneldikleri belirtildi. Bu durum gümüş fiyatının yaklaşık yüzde 11 artarak 8 yılın en yüksek seviyesine yükselmesine neden oldu.

Öte yandan, ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik kurtarma paketine ilişkin gelişmeler de piyasalar tarafından izlenmeye devam etti.

Cumhuriyetçi senatörler pazar günü yayımladıkları bir mektupla ABD Başkanı Joe Biden'ı daha küçük bir Kovid-19 yardımı üzerinde düşünmeye çağırırken, 618 milyar dolarlık destek paketi önerisinde bulundu.

ABD Başkanı Biden ile 10 Cumhuriyetçi senatörün Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketine ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.