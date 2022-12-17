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New York borsasında resesyon endişesi

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybederek yüzde 0,85 azalışla 32.920,46 puana geriledi. Bu tabloda, merkez bankalarının faiz artırımlarının resesyon endişelerini güçlendirmesi etkili oldu

New York borsasında resesyon endişesi
AA

New York borsası, merkez bankalarının faiz artırımlarının resesyon endişelerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,85 azalışla 32.920,46 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,12 azalarak 3.852,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 azalışla 10.705,41 puana indi.

Artan resesyon endişelerinin etkisiyle pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından dün de Avrupa ve İngiltere merkez bankaları sıkılaşma hızlarını azaltmalarına karşın "şahin" duruşlarını korumuştu.

FAİZ ARTIRIM SİNYALLERİ RESESYON ENDİŞESİ YARATTI

Analistler, merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlendiğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, bankanın faiz oranını, tahminlerden daha fazla artırmasının olası olduğunu kaydetti. Williams, faizlerin yüzde 6'nın üzerine çıkmasını beklemediğini belirterek, ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını ve resesyona girmesini beklemediğini aktardı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Fed'in fiyat istikrarı hedefinden çok uzakta bulunduğunu, hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ifade etti. Daly, Fed'in politika faizinin zirveye ulaştığında yaklaşık bir yıl o seviyede kalacağını düşünmeyi makul bulduğunu ve gerekirse daha uzun süre orada kalmaya hazır olduğunu aktardı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Fed'in tahminlerinden daha fazla faiz artışı yapmasını beklediğini anlattı. Enflasyon verilerinde oynaklık görmeyi beklediğini kaydeden Mester, enflasyonun düşmesinin zaman alacağını söyledi. Mester, Fed'in gelecek yıl faiz oranını yüzde 5'in üzerinde tutmak zorunda kalacağını ifade etti.

İMALAT SEKTÖRÜNDE 2 YILIN EN BÜYÜK DARALMASI

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta aylık 1,5 puan azalışla 46,2'ye inerek imalat sektöründe Mayıs 2020'den bu yana yaşanan en büyük daralmaya işaret etti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta aylık bazda 1,8 puan azalışla 44,6'ya gerileyerek, ekonomik faaliyetteki daralmanın hızla devam ettiğini gösterdi.

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