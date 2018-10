New York City FC: 3 - Philadelphia Union: 1

ABD MLS Play In maçında New York City FC ile Philadelphia Union karşılaştı.Mücadelenin 10. dakikasında New York City FC Ismael Shradi ile skoru 1-0 yaptı. İkinci gol 26. dakikada New York City FC adına David Villa ile geldi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Philadelphia Union futbolcusu Mark Mckenzie sarı kart gördü. 78. dakikada New York City FC oyuncusu Maxi Moralez skoru 3-0 olarak değiştirdi.Dakika 83 olduğunda Cory Burke, Philadelphia Union adına ilk golü attı.İkinci yarıda Philadelphia Union oyuncuları Haris Medunjanin, Derrick Jones ile New York City FC oyuncuları Maxime Chanot, Ben Sweat sarı kartla cezalandırıldı.Mücadele 3-1 bitti.571 kodlu maçta İddaa'da New York City FC galibiyetine bahis oynayanlar 1.40 oranını kazandı.New York City FC takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 2 yenilgi. Konuk Philadelphia Union ise bu süreçte 1 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 3 kez yenildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ