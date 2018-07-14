New York City FC - Columbus Crew maçı heyecanı

ABD MLS maçında New York City FC ile Columbus Crew, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. New York City FC 37 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Columbus Crew 30 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Columbus Crew son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 196 kodlu maçı oynayanlar; New York City FC galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Columbus Crew galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

New York City FC son hafta oynanan Columbus Crew maçında 2-0 kazandı.

Columbus Crew, New York City FC karşılaşmaında 2-0 yenildi.

New York City FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. New York City FC, kendi sahasında 25 gol attı, 4 gol yedi.

Columbus Crew, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Columbus Crew, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.