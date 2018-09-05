New York City FC - New England Revolution rakamlar

ABD MLS maçında New York City FC ile New England Revolution, 06 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi New York City FC 48 puanla 4. sırada, New England Revolution 30 puanla 16. sırada bulunuyor. New York City FC son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. New England Revolution son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, New England Revolution sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

New York City FC son haftadaki Columbus Crew müsabasında 2-2 berabere kaldı.

New England Revolution ise Montreal Impact karşılaşmasında 2-3 kazandı.

New York City FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. New York City FC, kendi sahasında 30 gol attı, 7 gol yedi.

New England Revolution, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda New England Revolution 16 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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