New York City FC - Philadelphia Union maçı heyecanı

ABD Major Lig Play In maçında New York City FC ile Philadelphia Union, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. New York City FC son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 571. İddaa'da New York City FC kazanır 1.60, berabere biter 3.50, Philadelphia Union kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

New York City FC önceki hafta Philadelphia Union mücadelesinde 3-1 kazandı.

Philadelphia Union ise New York City FC maçında 3-1 yenildi.

New York City FC, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Philadelphia Union ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Philadelphia Union, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ