New York City FC - RB New York maçı rakamları

New York City FC ve RB New York, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi New York City FC 47 puanla 3. sırada, RB New York 48 puanla 2. sırada bulunuyor. New York City FC son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. RB New York, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 557 kodlu maçı oynayanlar; New York City FC galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, RB New York galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

New York City FC son haftadaki Philadelphia Union müsabasında 2-0 yenildi.

RB New York ise Vancouver Whitecaps karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan New York City FC, 29 gol attı ve 6 gol yedi.

RB New York, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RB New York 18 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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