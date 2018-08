New York City FC - Vancouver Whitecaps maç önü

ABD MLS maçında New York City FC ile Vancouver Whitecaps, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. New York City FC 43 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Vancouver Whitecaps 29 puanda ve 11. sırada. New York City FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.30, Vancouver Whitecaps sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

New York City FC önceki hafta Philadelphia Union mücadelesinde 3-2 kazandı.

Vancouver Whitecaps ise New England Revolution maçında 1-2 yenildi.

New York City FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. New York City FC, kendi sahasında 27 gol attı, 4 gol yedi.

Vancouver Whitecaps, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Vancouver Whitecaps, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

