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New York Eyalet Meclis Üyesi, Vali Cuomo tarafından tehdit edildiğini öne sürdü

New York Eyaleti Meclis Üyesi Ron Kim, eyalet bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin gizlenmesi ile ilgili eleştirdiği Vali Andrew Cuomo'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

New York Eyalet Meclis Üyesi, Vali Cuomo tarafından tehdit edildiğini öne sürdü
AA

CNN'e konuşan Ron Kim, eyaletin huzurevlerinde gerçekleşen Kovid-19 ölümleriyle ilgili gerçek rakamları gizlemekle itham ettiği Cuomo'nun kendisini aradığını ve onu "yok etmekle" tehdit ettiğini söyledi.

Kim, "Cuomo beni perşembe günü doğrudan aradı ve yardımcısı Melissa De Rosa'nın huzurevleri hakkında söylediklerini örtbas etmemem durumunda kariyerimi mahvetme tehdidinde bulundu." dedi.

Amerikan basınına huzurevindeki ölümlerden dolayı Valinin özür dilemesi gerektiği yönünde demeçler veren Kim, "Cuomo bana, 'bu işte birlikteyiz, belirli sınırları aşmamalıyız' dedi. Aksi takdirde onun gazabını henüz görmediğimi, beni yok edebileceğini söyledi." ifadelerine yer verdi.

Cuomo, haftanın ilk günü yaptığı basın toplantısında, eyalet bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine hata yaptıklarını ve yeterince şeffaf olamadıklarını kabul ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

- New York bakımevlerinde Kovid-19 verileri olayı

New York Başsavcılığının 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50'ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, sağlık departmanının 8 bin 500 civarında gösterdiği Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.

Associated Press’in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek, Cuomo yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

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