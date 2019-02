New York In New York'u kaç kişi izledi?

Geçtiğimiz hafta sonunda 4'ü Türk, 2'si yabancı olmak üzere 6 yeni film izleyiciyle buluştu. Önceki haftalarda gösterime giren Türk- yabancı filmlerle birlikte toplam 41 filmin beyazperdeye yansıdığı hafta sonunda 3.629 salonda toplam 659.123 kişi sinemaya gitti. Film başına düşen izleyici sayısı 17.076 kişi, salon başına düşen izleyici sayısı ise 181 kişi oldu.

Sinemaseverlerin hafta sonunda en çok tercih ettiği film gösteriminin 4'üncü haftasındaki 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' oldu. İlk 3 sırada Türk filmlerinin olduğu listede en çok izlenen yabancı filmse 'Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna' oldu.

Gösterime yeni giren Türk filmleri arasında en az izlenen yapım 1993 yapımı 'Berlin In Berlin'in yeni uyarlaması 'New York In New York' oldu. 38 salonda izleyiciyle buluşan film için sadece 665 bilet kesildi.

Organize İşler - Sazan Sarmalı

Hafta Sonu: 155.137

Toplam: 3.232.406

Hep Yek 2: Titrettin Beni

Hafta Sonu: 103.595

Toplam: 333.406

Bir Aşk İki Hayat

Hafta Sonu: 101.159

Toplam: 322.538

YENİ TÜRK FİLMLERİ

Sibel

Hafta Sonu: 8.202

Tez: 13. Gece

Hafta Sonu: 3.410

Döndüm Ben

Hafta Sonu: 2.708

New York In New York

Hafta Sonu: 665

YENİ YABANCI FİLMLER

Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna

Hafta Sonu: 66.274

Ölüm Günün Kutlu Olsun 2

Hafta Sonu: 51.856