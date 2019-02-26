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Geçtiğimiz hafta sonunda 4'ü Türk, 2'si yabancı olmak üzere 6 yeni film izleyiciyle buluştu. Önceki haftalarda gösterime giren Türk- yabancı filmlerle birlikte toplam 41 filmin beyazperdeye yansıdığı hafta sonunda 3.629 salonda toplam 659.123 kişi sinemaya gitti. Film başına düşen izleyici sayısı 17.076 kişi, salon başına düşen izleyici sayısı ise 181 kişi oldu.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre sinemaseverlerin hafta sonunda en çok tercih ettiği film gösteriminin 4'üncü haftasındaki 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' oldu. İlk 3 sırada Türk filmlerinin olduğu listede en çok izlenen yabancı filmse 'Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna' oldu.
Gösterime yeni giren Türk filmleri arasında en az izlenen yapım 1993 yapımı 'Berlin In Berlin'in yeni uyarlaması 'New York In New York' oldu. 38 salonda izleyiciyle buluşan film için sadece 665 bilet kesildi.
Organize İşler - Sazan Sarmalı
Hafta Sonu: 155.137
Toplam: 3.232.406
Hep Yek 2: Titrettin Beni
Hafta Sonu: 103.595
Toplam: 333.406
Bir Aşk İki Hayat
Hafta Sonu: 101.159
Toplam: 322.538
YENİ TÜRK FİLMLERİ
Sibel
Hafta Sonu: 8.202
Tez: 13. Gece
Hafta Sonu: 3.410
Döndüm Ben
Hafta Sonu: 2.708
New York In New York
Hafta Sonu: 665
YENİ YABANCI FİLMLER
Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna
Hafta Sonu: 66.274
Ölüm Günün Kutlu Olsun 2
Hafta Sonu: 51.856
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